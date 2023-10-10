RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Обшуки у мера Мукачева. Балога стверджує, що продав землю міста законно

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 13:56
Обшуки у мера Мукачева. Балога стверджує, що продав землю міста законно - Фото
Фото: СБУ

Мер Мукачева Андрій Балога стверджує, що продаж комунальної земельної ділянки навколо стадіону "Авангард", у зв'язку з чим сьогодні до нього з обшуками прийшли працівники Служби безпеки України, нібито відбувався законно. Про це політик написав у Facebook.

"По-перше, кримінальне провадження, в рамках якого відбуваються слідчі дії, стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яка ними орендується у місті з 2003 року. По-друге, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році відповідно до чинного законодавства", – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Балога стверджує, що "вся інформація та документи були надані правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством, на усіх етапах їх роботи".

Він заявив, що сподівається на "об'єктивне та неупереджене" слідство.

Фото: СБУ

Водночас СБУ та НАБУ офіційно підтвердили проведення обшуків у Мукачівській міській раді.

Правоохоронці досліджують усі обставини передання у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста.

Фото: СБУ

Співрозмовник LIGA.net раніше повідомляв, що обшуки проводяться й у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній. Причина – ймовірна корупційна схема продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард".

У пресслужбі НАБУ заявили, що слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування, наголосили там.

  • 22 серпня 2023 року депутати Мукачівської міськради проголосували за продаж стадіону "Авангард", навіть не виносячи його окремим пунктом для голосування, передає місцеве видання Район. "За" продаж землі проголосували 25 депутатів.
  • Стадіон було продано приватній правоохоронній фірмі Універсал М. За даними місцевих ЗМІ, Універсал М не пускала на сесію мукачівців, які виступали проти продажу землі стадіону.
Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
корупціяМукачевоандрій балога
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 