Обшуки у мера Мукачева. Балога стверджує, що продав землю міста законно

Мер Мукачева Андрій Балога стверджує, що продаж комунальної земельної ділянки навколо стадіону "Авангард", у зв'язку з чим сьогодні до нього з обшуками прийшли працівники Служби безпеки України, нібито відбувався законно. Про це політик написав у Facebook.

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"По-перше, кримінальне провадження, в рамках якого відбуваються слідчі дії, стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яка ними орендується у місті з 2003 року. По-друге, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році відповідно до чинного законодавства", – йдеться у повідомленні.

Балога стверджує, що "вся інформація та документи були надані правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством, на усіх етапах їх роботи".

Він заявив, що сподівається на "об'єктивне та неупереджене" слідство.

Водночас СБУ та НАБУ офіційно підтвердили проведення обшуків у Мукачівській міській раді.

Правоохоронці досліджують усі обставини передання у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста.

Співрозмовник LIGA.net раніше повідомляв, що обшуки проводяться й у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній. Причина – ймовірна корупційна схема продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард".

У пресслужбі НАБУ заявили, що слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування, наголосили там.

22 серпня 2023 року депутати Мукачівської міськради проголосували за продаж стадіону "Авангард", навіть не виносячи його окремим пунктом для голосування, передає місцеве видання Район. "За" продаж землі проголосували 25 депутатів.

Стадіон було продано приватній правоохоронній фірмі Універсал М. За даними місцевих ЗМІ, Універсал М не пускала на сесію мукачівців, які виступали проти продажу землі стадіону.

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