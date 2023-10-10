Обшуки у мера Мукачева. Балога стверджує, що продав землю міста законно
Мер Мукачева Андрій Балога стверджує, що продаж комунальної земельної ділянки навколо стадіону "Авангард", у зв'язку з чим сьогодні до нього з обшуками прийшли працівники Служби безпеки України, нібито відбувався законно. Про це політик написав у Facebook.
"По-перше, кримінальне провадження, в рамках якого відбуваються слідчі дії, стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яка ними орендується у місті з 2003 року. По-друге, всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році відповідно до чинного законодавства", – йдеться у повідомленні.
Балога стверджує, що "вся інформація та документи були надані правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством, на усіх етапах їх роботи".
Він заявив, що сподівається на "об'єктивне та неупереджене" слідство.
Водночас СБУ та НАБУ офіційно підтвердили проведення обшуків у Мукачівській міській раді.
Правоохоронці досліджують усі обставини передання у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста.
Співрозмовник LIGA.net раніше повідомляв, що обшуки проводяться й у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній. Причина – ймовірна корупційна схема продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард".
У пресслужбі НАБУ заявили, що слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства.
Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування, наголосили там.
- 22 серпня 2023 року депутати Мукачівської міськради проголосували за продаж стадіону "Авангард", навіть не виносячи його окремим пунктом для голосування, передає місцеве видання Район. "За" продаж землі проголосували 25 депутатів.
- Стадіон було продано приватній правоохоронній фірмі Універсал М. За даними місцевих ЗМІ, Універсал М не пускала на сесію мукачівців, які виступали проти продажу землі стадіону.
Коментарі