НАБУ та СБУ проводять обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги – джерело
Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги. За даними джерела LIGA.net в СБУ, це відбувається через продаж комунальної землі "кримінальному авторитету" нібито зі знижкою у 100 млн грн.
Співрозмовник LIGA.net повідомив, що обшуки проводяться й у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній. Причина – ймовірна корупційна схема продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард".
"Це — ласий шматок у центрі Мукачева на березі річки Латориця", – кажуть в СБУ.
Влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі.
"За класичною корупційною схемою вартість ділянки занизили в декілька разів і "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет "Блюк", – стверджують правоохоронці.
Співрозмовник не уточнив, на яких підставах Ланьо названо "кримінальним авторитетом".
Ціна землі нібито була занижена вдесятеро, тому міський бюджет Мукачева, ймовірно, недоотримав від продажу 100 млн грн, каже співрозмовник.
- 22 серпня 2023 року депутати Мукачівської міськради проголосували за продаж стадіону "Авангард" навіть не виносячи його окремим пунктом для голосування, передає місцеве видання Район. "За" продаж землі проголосували 25 депутатів.
- Стадіон було продано приватній правоохоронній фірмі Універсал М. За даними місцевих ЗМІ, Універсал М не пускала на сесію мукачівців, які виступали проти продажу землі стадіону.
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