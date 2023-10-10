НАБУ та СБУ проводять обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги – джерело

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги. За даними джерела LIGA.net в СБУ, це відбувається через продаж комунальної землі "кримінальному авторитету" нібито зі знижкою у 100 млн грн.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Співрозмовник LIGA.net повідомив, що обшуки проводяться й у голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній. Причина – ймовірна корупційна схема продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард".

"Це — ласий шматок у центрі Мукачева на березі річки Латориця", – кажуть в СБУ.

Влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі.

"За класичною корупційною схемою вартість ділянки занизили в декілька разів і "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет "Блюк", – стверджують правоохоронці.

Співрозмовник не уточнив, на яких підставах Ланьо названо "кримінальним авторитетом".

Ціна землі нібито була занижена вдесятеро, тому міський бюджет Мукачева, ймовірно, недоотримав від продажу 100 млн грн, каже співрозмовник.

Андрій Балога — ексдепутат та голова фракції Єдиний центр з 2013 року. У листопаді 2015 року став мером Мукачева. 25 жовтня 2020 року його переобрали. У Вікіпедії Михайло Ланьо нібито мав судимість за статтею 206 ч. 2 Кримінального кодексу України (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації). Як стверджує українська газета — ексдепутат та голова фракції Єдиний центр з 2013 року. У листопаді 2015 року став мером Мукачева. 25 жовтня 2020 року його переобрали. У Вікіпедії зазначено , щонібито мав судимість за статтею 206 ч. 2 Кримінального кодексу України (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації). Як стверджує українська газета Час , Ланьо – соратник екслідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука , колишній член Партії Регіонів часів експрезидента-втікача Віктора Януковича . За словами колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка , він начебто отримав інформацію, що "ключовим керівником злочинної організації на Закарпатті, яка займалася контрабандою, був діяч на прізвисько "Блюк". Як з'ясувалось, кримінальний авторитет "Блюк" та член партії Регіонів Михайло Ланьо — одна й та ж особа.

22 серпня 2023 року депутати Мукачівської міськради проголосували за продаж стадіону "Авангард" навіть не виносячи його окремим пунктом для голосування, передає місцеве видання Район. "За" продаж землі проголосували 25 депутатів.

Стадіон було продано приватній правоохоронній фірмі Універсал М. За даними місцевих ЗМІ, Універсал М не пускала на сесію мукачівців, які виступали проти продажу землі стадіону.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.