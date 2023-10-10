НАБУ и СБУ проводят обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги – источник
Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у городского головы Мукачево Андрея Балоги. По данным источника LIGA.net в СБУ, это происходит из-за продажи коммунальной земли "криминальному авторитету" якобы со скидкой в 100 млн грн.
Собеседник LIGA.net сообщил, что обыски проводятся и у главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний. Причина – вероятная коррупционная схема продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард".
"Это – лакомый кусок в центре Мукачево на берегу реки Латорица", – говорят в СБУ.
"Летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли. По классической коррупционной схеме стоимость участка занизили в несколько раз и "победила" компания, фактически принадлежащая главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо, более известному как криминальный авторитет "Блюк", – утверждают правоохранители.
Собеседник не уточнил, на каких основаниях Ланьо назван "криминальным авторитетом".
Цена земли якобы была занижена в 10 раз, поэтому, городской бюджет Мукачево, вероятно, недополучил от продажи 100 млн грн, говорит собеседник.
- 22 августа 2023 депутаты Мукачевского горсовета проголосовали за продажу стадиона "Авангард" даже не вынося его отдельным пунктом для голосования, передает местное издание Район. "За" продажу земли проголосовали 25 депутатов.
- Стадион был продан частной правоохранительной фирме Универсал М. По данным местных СМИ, универсал М не пускала на сессию мукачевцев, выступавших против продажи земли стадиона.
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