НАБУ и СБУ проводят обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги – источник

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины проводят обыски у городского головы Мукачево Андрея Балоги. По данным источника LIGA.net в СБУ, это происходит из-за продажи коммунальной земли "криминальному авторитету" якобы со скидкой в 100 млн грн.

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Собеседник LIGA.net сообщил, что обыски проводятся и у главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний. Причина – вероятная коррупционная схема продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард".

"Это – лакомый кусок в центре Мукачево на берегу реки Латорица", – говорят в СБУ.

"Летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли. По классической коррупционной схеме стоимость участка занизили в несколько раз и "победила" компания, фактически принадлежащая главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо, более известному как криминальный авторитет "Блюк", – утверждают правоохранители.

Собеседник не уточнил, на каких основаниях Ланьо назван "криминальным авторитетом".

Цена земли якобы была занижена в 10 раз, поэтому, городской бюджет Мукачево, вероятно, недополучил от продажи 100 млн грн, говорит собеседник.

Андрей Балога – экс-депутат и председатель фракции Единый центр с 2013 года. В ноябре 2015 года стал мэром Мукачево. 25 октября 2020 года его переизбрали. В Википедии Михаил Ланьо якобы имел судимость по статье 206 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации). Как утверждает украинская газета – экс-депутат и председатель фракции Единый центр с 2013 года. В ноябре 2015 года стал мэром Мукачево. 25 октября 2020 года его переизбрали. В Википедии указано , чтоякобы имел судимость по статье 206 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации). Как утверждает украинская газета Час , Ланьо – соратник экс-лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука , бывший член Партии Регионов времен экс-президента-беглеца Виктора Януковича . По словам бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко , он якобы получил информацию, что "ключевым руководителем преступной организации на Закарпатье, которая занималась контрабандой, был деятель по прозвищу "Блюк". Как выяснилось, криминальный авторитет "Блюк" и член партии Регионов Михаил Ланьо – одно и то же лицо.

22 августа 2023 депутаты Мукачевского горсовета проголосовали за продажу стадиона "Авангард" даже не вынося его отдельным пунктом для голосования, передает местное издание Район. "За" продажу земли проголосовали 25 депутатов.

Стадион был продан частной правоохранительной фирме Универсал М. По данным местных СМИ, универсал М не пускала на сессию мукачевцев, выступавших против продажи земли стадиона.

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