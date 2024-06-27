За мера Мукачева Балогу внесено 30 млн грн застави

Андрій Балога є фігурантом справи про продаж за зниженою вартістю території стадіону "Авангард" у Мукачеві

Андрій Балога (Фото: соцмережі політика)

За арештованого 26 червня міського голову Мукачева Закарпатської області Андрія Балогу внесено заставу, він вийде з-під варти. Цю інформацію LIGA.net підтвердила керівниця комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.

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"За мера Мукачева сьогодні (27 червня. – Ред.) внесено заставу у розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", – повідомила вона.

Присуджена застава становить 30 млн грн. На Балогу також покладаються зобов'язання: прибувати до детектива, прокурорів, суддів за першим викликом, не відлучатися з Мукачева без дозволу слідчого прокурора або суду та повідомляти про зміну місця проживання й роботи.