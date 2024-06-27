За мера Мукачева Балогу внесено 30 млн грн застави
За арештованого 26 червня міського голову Мукачева Закарпатської області Андрія Балогу внесено заставу, він вийде з-під варти. Цю інформацію LIGA.net підтвердила керівниця комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.
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"За мера Мукачева сьогодні (27 червня. – Ред.) внесено заставу у розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", – повідомила вона.
Присуджена застава становить 30 млн грн. На Балогу також покладаються зобов'язання: прибувати до детектива, прокурорів, суддів за першим викликом, не відлучатися з Мукачева без дозволу слідчого прокурора або суду та повідомляти про зміну місця проживання й роботи.
- Балога фігурує у справі про продаж за заниженою вартістю земельної ділянки. 22 серпня 2023-го депутати Мукачівської міськради проголосували за продаж стадіону "Авангард", навіть не виносячи його окремим пунктом для голосування.
- Стадіон було продано приватній правоохоронній фірмі "Універсал-М". За даними місцевих ЗМІ, фірма не пускала на сесію мукачівців, які виступали проти продажу землі стадіону.
- У жовтні СБУ провела обшуки у мера Мукачева. Тоді Балога стверджував, що продаж комунальної земельної ділянки навколо стадіону "Авангард" відбувався нібито-то законно.
- 25 червня 2024-го на Закарпатті затримали Балогу та голову райради, а наступного дня суд заарештував мера на два місяці з альтернативою застави.