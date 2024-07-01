СБУ задержала группу людей, которая готовила захват здания Верховной Рады – фото

Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Один из задержанных (Фото: Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины задержала группу так называемых гражданских активистов, которая, по версии следствия, готовила захват здания Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Им объявлено о подозрении в действиях и призывах к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват власти. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в СБУ.

По информации спецслужбы, группа готовила ряд провокаций в Киеве 30 июня. По данным следствия, ее возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.

В СБУ утверждают, что под видом проведения так называемого вече злоумышленники намеревались объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства. Затем они планировали захватить здание парламента и заблокировать его работу.

Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре Киева якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать под предлогом общественного мероприятия, не раскрывая им истинные намерения по поводу провокаций, отметили в спецслужбе.

Чтобы реализовать замысел, главный организатор привлек несколько представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов.

Во время обысков в жилье подозреваемых обнаружены оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами преступных действий, сообщили правоохранители.

Офис генерального прокурора уточнил, что во время "вече" участники должны были "выбрать временное правительство", "зайти в Верховную Раду" и "отстранить от выполнения обязанностей" руководство государства. В случае невыполнения властью их требований по сложению полномочий злоумышленники должны были реализовать захват власти.

В ОГП отметили, что организатор мероприятия – руководитель общественного союза, уже имевший опыт участия в провокационных мероприятиях. Он арендовал в Киеве зал, вмещающий 2000 человек, а также подыскивал военных и вооруженных охранников частных структур для реализации силового захвата.

Также в прокуратуре отметили, что о подозрении сообщили четырем гражданам. Двое из них заключены под стражу.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины

14 июня правоохранители задержали руководителя одного из отделов Хмельницкого городского совета – его подозревают в сотрудничестве с российской ФСБ.

24 июня СБУ задержала мужчину, подозреваемого в шпионаже для России на украинско-беларуской границе. По данным следствия, это руководитель отделения местного пограничного отряда.

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