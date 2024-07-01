СБУ задержала группу людей, которая готовила захват здания Верховной Рады – фото
Служба безопасности Украины задержала группу так называемых гражданских активистов, которая, по версии следствия, готовила захват здания Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Им объявлено о подозрении в действиях и призывах к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват власти. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в СБУ.
По информации спецслужбы, группа готовила ряд провокаций в Киеве 30 июня. По данным следствия, ее возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями.
В СБУ утверждают, что под видом проведения так называемого вече злоумышленники намеревались объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства. Затем они планировали захватить здание парламента и заблокировать его работу.
Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре Киева якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать под предлогом общественного мероприятия, не раскрывая им истинные намерения по поводу провокаций, отметили в спецслужбе.
Чтобы реализовать замысел, главный организатор привлек несколько представителей общественных организаций из Киева, Днепра и других регионов.
Во время обысков в жилье подозреваемых обнаружены оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами преступных действий, сообщили правоохранители.
Офис генерального прокурора уточнил, что во время "вече" участники должны были "выбрать временное правительство", "зайти в Верховную Раду" и "отстранить от выполнения обязанностей" руководство государства. В случае невыполнения властью их требований по сложению полномочий злоумышленники должны были реализовать захват власти.
В ОГП отметили, что организатор мероприятия – руководитель общественного союза, уже имевший опыт участия в провокационных мероприятиях. Он арендовал в Киеве зал, вмещающий 2000 человек, а также подыскивал военных и вооруженных охранников частных структур для реализации силового захвата.
Также в прокуратуре отметили, что о подозрении сообщили четырем гражданам. Двое из них заключены под стражу.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
- 14 июня правоохранители задержали руководителя одного из отделов Хмельницкого городского совета – его подозревают в сотрудничестве с российской ФСБ.
- 24 июня СБУ задержала мужчину, подозреваемого в шпионаже для России на украинско-беларуской границе. По данным следствия, это руководитель отделения местного пограничного отряда.
Читайте также: СБУ задержала на Закарпатье главного силовика главы Мукачевского райсовета – источник