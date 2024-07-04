СБУ: Задержаны агенты ФСБ, которые под видом пары шпионили за морской охраной Одессы

Задержанные (Фото: Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины задержала 23-летнего мужчину и 18-летнюю женщину, которые, по версии следствия, по заказу российских спецслужб разведывали локации пограничных отрядов морской охраны, защищающих акваторию Одессы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Мужчине объявлено о подозрении в государственной измене, а женщине – по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении оружия в Украину, движении или расположении Вооруженных Сил Украины.

По информации спецслужбы, чтобы получить разведданные, фигуранты обходили местность под видом жениха и невесты и фотографировались на фоне "нужных" объектов.

Из полученных сведений мужчина готовил агентурный "отчет" для своего куратора из управления ФСБ по Восточному военному округу РФ, его личность уже установлена. В случае получения актуальной развединформации оккупанты планировали использовать ее для ударов по местам базирования украинских защитников, отметили в СБУ.

Правоохранители задержали подозреваемых с поличным, когда они шпионили вблизи потенциальной цели. В ходе расследования установлено, что у мужчины также была задача расклеить по городу 100 провокационных листовок против мобилизации и поджечь местную электроподстанцию.

По данным следствия, он попал в поле зрения оккупантов в мае через анонимные чаты в Telegram-канале, где обсуждают вопросы уклонения от мобилизации. После вербовки он привлек к подрывной деятельности свою подругу.

Во время обысков в квартире задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Также обнаружены банковская карта, на которую поступали средства за "работу", и партия антиукраинских листовок.

В настоящее время мужчина находится под стражей, в отношении женщины решается вопрос об избрании меры пресечения.

СБУ

26 июня в Одессе были задержаны двое мужчин, которые, по версии следствия, по заказу спецслужбы РФ подожгли автомобиль военнослужащего и готовили новые поджоги.

2 июля СБУ сообщила о ликвидации в Одессе агентурной группы ФСБ: в группировку входили двое военных и местная жительница, разведывавшие локации систем ПВО.

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