СБУ: В Одессе двое военных с сообщницей шпионили за противовоздушной обороной – фото
Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации в Одессе агентурной группы ФСБ: в группировку входили двое военных и местная жительница.
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По данным следствия, группа состояла из трех человек, двух военных и их сообщницы – они для российской спецслужбы разведывали локации обороняющих Одессу систем противовоздушной обороны.
Чтобы установить координаты вооружения, фигуранты систематически объезжали город и близлежащие территории – и в случае обнаружения необходимых объектов скрыто фотографировали их и обозначали соответствующие геолокации на Google-картах, поясняет СБУ.
Также, добавляет ведомство, в задачи группы входила замаскированная установка беспроводных магнитных камер на территории морского порта Одессы.
"Для конспирации вражеские агенты использовали услуги такси, а их подельница маскировала внешность, постоянно меняя парики", – говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают: резидента агентурной группы и его сообщника задержали, когда те снимали военный объект, а местную жительницу задержали в собственном доме после того, как она сделала доразведку вблизи потенциальной цели. Спецслужба акцентирует внимание на том, что поэтапно документировала все факты разведывательно-подрывной деятельности фигурантов.
СБУ сообщила, что провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить местонахождение украинских защитников.
Во время обысков правоохранители изъяли у задержанных мобильные телефоны – те приобрели девайсы отдельно и пользовались ими исключительно для коммуникации с ФСБ, отмечает ведомство.
Фигуранты получили подозрения в государственной измене, совершенной организованной группой в условиях военного положения.
Подозреваемым грозит пожизненное заключение, сейчас они под стражей.
- 26 июня в Одессе были задержаны двое мужчин, которые, по версии следствия, по заказу спецслужбы РФ подожгли автомобиль военнослужащего на территории города и готовили новые поджоги.
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