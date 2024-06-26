СБУ: В Одессе задержаны мужчины, которые подожгли авто военного по заказу россиян

Им объявлено о подозрении в теракте, отметили в Службе безопасности Украины

Фото: Офис генерального прокурора

В Одессе задержаны двое мужчин, которые, по версии следствия, по заказу российской спецслужбы подожгли автомобиль военнослужащего на территории города и готовили новые поджоги. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Мужчинам объявлено о подозрении в теракте. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным СБУ, для совершения преступления злоумышленники использовали легковоспламеняющийся разжигатель, который должен был ускорить возгорание авто. Чтобы определить потенциальные цели, они объезжали улицы Одессы, где фиксировали номерные знаки и места парковки авто, за рулем которых находились военнослужащие.

По версии следствия, полученную информацию они дистанционно передавали своему российскому куратору. Для коммуникации использовали специально созданный Telegram-канал, администрированный представителями вражеской спецслужбы, отметили в СБУ.

После "отмашки" от Федеральной службы безопасности государства-агрессора исполнители поджигали избранное куратором авто, а затем скрывались по разным адресам. Так они сожгли служебный автомобиль военнослужащего из боевой бригады Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на территории Одесской области.

После совершения преступления мужчины пытались на время "залечь на дно", чтобы потом продолжить серию поджогов. Задержали их в собственных домах.

По данным следствия, одним из задержанных является ранее судимый наркодилер из Одессы. Для совершения преступлений он привлек наркозависимого местного жителя, согласившегося быть сообщником в обмен на наркотики.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами, разжигатель и банковские карточки, на которые должны были получить "вознаграждение" от оккупантов.

Офис генерального прокурора уточнил, что результаты проделанной "работы" подозреваемые снимали на видео, чтобы предоставить заказчикам. За уничтожение одного автомобиля российский куратор пообещал им $2000.

Офис генерального прокурора

Офис генерального прокурора

Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины

10 июня в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ – тогда полиция приступила к расследованию и поиску злоумышленников, подозревали причастность группы лиц.

18 июня правоохранители задержали причастных – ими оказались 17-летние юноши.

20 июня в Одесской области задержали двух несовершеннолетних 16 и 17 лет, которые подожгли два автомобиля военнослужащих ТЦК.

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