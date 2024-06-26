СБУ: В Одесі затримано чоловіків, які підпалили авто військового на замовлення росіян

Їм оголошено про підозру в теракті, зазначили у Службі безпеки України

Фото: Офіс генерального прокурора

В Одесі затримано двох чоловіків, які, за версією слідства, на замовлення російської спецслужби підпалили автомобіль військовослужбовця на території міста і готували нові підпали. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Чоловікам оголошено про підозру в теракті. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми.

З даними СБУ, для вчинення злочину зловмисники використовували легкозаймистий розпалювач, який мав пришвидшити загоряння авто. Щоб виявити потенційні цілі, вони об’їжджали вулиці Одеси, де фіксували номерні знаки та місця паркування авто, за кермом яких перебували військовослужбовці.

За версією слідства, отриману інформацію вони дистанційно передавали своєму російському куратору. Для комунікації використовували спеціально створений Telegram-канал, який адміністрували представники ворожої спецслужби, зазначили в СБУ.

Після "відмашки" від Федеральної служби безпеки держави-агресора виконавці підпалювали обране куратором авто, а потім переховувалися за різними адресами. Так вони спалили службове авто військовослужбовця із бойової бригади Збройних Сил України, що дислокується на території Одеської області.

Після вчинення злочину чоловіки намагались на деякий час "залягти на дно", щоб потім продовжити серію підпалів. Затримали їх у власних помешканнях.

За даними слідства, одним із затриманих є раніше судимий наркодилер з Одеси. Для вчинення злочинів він залучив наркозалежного місцевого жителя, який погодився бути спільником в обмін на наркотики.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами злочинів, розпалювач та банківські картки, на які мали отримати "винагороду" від окупантів.

Офіс генерального прокурора уточнив, що результати виконаної "роботи" підозрювані знімали на відео, щоб надати замовникам. За знищення однієї автівки російський куратор пообіцяв їм $2000.

Офіс генерального прокурора

Офіс генерального прокурора

Служба безпеки України

Служба безпеки України

10 червня у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ – тоді поліція розпочала розслідування та пошук зловмисників, підозрювали причетність групи осіб.

18 червня правоохоронці затримали причетних – ними виявилися 17-річні юнаки.

20 червня в Одеській області затримали двох неповнолітніх 16 та 17 років, які підпалили дві автівки військовослужбовців ТЦК.

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