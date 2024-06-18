Росія пропонує українським дітям тисячі доларів за підпал машин ЗСУ – Лубінець

Наразі зафіксовані випадки підпалу авто військових у Києві, Одесі, Дніпрі, повідомив уповноважений з прав людини

Спалена машина ЗСУ в Дніпрі (Фото: пресслужба прокуратури)

Росія вербує українських дітей для того, щоб ті підпалювали транспорт військовослужбовців Збройних Сил України – за це пропонують кілька тисяч доларів. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За його словами, "заробіток" країна-агресор пропонує через соцмережі. Наразі зафіксовані випадки підпалу авто військових у Києві, Одесі, Дніпрі.

"Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ – черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні", – написав Лубінець.

Уповноважений з прав людини нагадав, що за підпал майна є кримінальна відповідальність. і закликав батьків донести це своїм дітям.

10 червня у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ – тоді поліція розпочала розслідування та пошук злочинців, підозрювали причетність групи людей.

18 червня правоохоронці затримали причетних – ними виявилися 17-річні юнаки.

Читайте також: Внаслідок війни в Україні вважають зниклою 2021 дитину – Лубінець