Россия предлагает украинским детям тысячи долларов за поджог машин ВСУ – Лубинец
Россия вербует украинских детей для того, чтобы те поджигали транспорт военнослужащих Вооруженных Сил Украины – вместо этого предлагают несколько тысяч долларов. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
По его словам, "заработок" страна-агрессор предлагает через соцсети. В настоящее время зафиксированы случаи поджога авто военных в Киеве, Одессе, Днепре.
"Такая ситуация и вербовка детей со стороны РФ – очередной способ РФ дестабилизировать ситуацию в Украине", – написал Лубинец.
Уполномоченный по правам человека напомнил, что за поджог имущества есть уголовная ответственность и призвал родителей донести это своим детям.
- 10 июня в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ – тогда полиция приступила к расследованию и поиску преступников, подозревали причастность группы людей.
- 18 июня правоохранители задержали причастных – ими оказались 17-летние юноши.
Читайте также: В результате войны в Украине считают пропавшим 2021 ребенка – Лубинец