Россия предлагает украинским детям тысячи долларов за поджог машин ВСУ – Лубинец

В настоящее время зафиксированы случаи поджога авто военных в Киеве, Одессе, Днепре, сообщил уполномоченный по правам человека

Сожженная машина ВСУ в Днепре (Фото: пресс-служба прокуратуры)

Россия вербует украинских детей для того, чтобы те поджигали транспорт военнослужащих Вооруженных Сил Украины – вместо этого предлагают несколько тысяч долларов. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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По его словам, "заработок" страна-агрессор предлагает через соцсети. В настоящее время зафиксированы случаи поджога авто военных в Киеве, Одессе, Днепре.

"Такая ситуация и вербовка детей со стороны РФ – очередной способ РФ дестабилизировать ситуацию в Украине", – написал Лубинец.

Уполномоченный по правам человека напомнил, что за поджог имущества есть уголовная ответственность и призвал родителей донести это своим детям.

10 июня в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ – тогда полиция приступила к расследованию и поиску преступников, подозревали причастность группы людей.

18 июня правоохранители задержали причастных – ими оказались 17-летние юноши.

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