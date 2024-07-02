СБУ: В Одесі двоє військових зі спільницею шпигували за протиповітряною обороною – фото
Служба безпеки України повідомила про ліквідацію в Одесі агентурної групи ФСБ: до угруповання входило двоє військових та місцева мешканка.
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За даними слідства, група складалася з трьох осіб: двох військових та їхньої спільниці – вони для російської спецслужби розвідували локації систем протиповітряної оборони, які обороняють Одесу.
Аби встановити координати озброєння, фігуранти систематично об’їжджали місто та прилеглі території – і у разі виявлення необхідних об'єктів приховано фотографували їх та позначали відповідні геолокації на Google-мапах, пояснює СБУ.
Також, додає відомство, до завдань групи входило замасковане встановлення бездротових магнітних камер на території морського порту Одеси.
"Для конспірації ворожі агенти використовували послуги таксі, а їхня спільниця маскувала зовнішність, постійно змінюючи перуки", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зауважують: резидента агентурної групи та його спільника затримали, коли ті фільмували військовий об'єкт, а місцеву жительку затримали у власному помешканні після того, як вона зробила дорозвідку поблизу потенційної цілі. Спецслужба акцентує, що поетапно документувала всі факти розвідувально-підривної діяльності фігурантів.
СБУ повідомила, що провела комплексні заходи, аби убезпечити місцеперебування українських захисників.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих мобільні телефони – ті придбали девайси окремо та користувались ними винятково для комунікації з ФСБ, зауважує відомство.
Фігуранти отримали підозри у державній зраді, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану.
Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення, наразі вони під вартою.
- 26 червня в Одесі було затримано двох чоловіків, які, за версією слідства, на замовлення спецслужби РФ підпалили автомобіль військовослужбовця на території міста і готували нові підпали.
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