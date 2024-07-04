Россияне ударили по портовой инфраструктуре в Одесском районе: погиб человек, есть раненые

Запуск ракеты "Искандер-М" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесскому району – погиб человек, семь раненых, повреждена гражданская портовая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

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В 16:38 Воздушные силы предупредили об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения с юга и скоростной цели в направлении Одесской области.

В 16:40 военные призвали жителей Черноморска (города под Одессой) срочно пройти в укрытие. В 16:58 был объявлен отбой угрозы.

В 20:14 глава ОВА сообщил о ракетном ударе по Одесскому району – под ударом захватчиков оказалась гражданская портовая инфраструктура.

В результате российского удара погиб один гражданский, еще семь ранены, повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения, написал Кипер.

В 20:50 Одесская областная прокуратура сообщила: открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Семь раненых госпитализированы, на месте удара работают прокуроры и следственно-оперативная группа.

Фото: Одесская областная прокуратура

24 июня российская армия атаковала Одессу двумя ракетами – одна из них попала в складские помещения торговой сети.

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