"Знакова подія". Україна збила Іскандер, яким Росія атакувала Одеську область 18 липня

Російська мобільна пускова установка балістичних ракет "Іскандер-М" (Фото: EPA)

Силам оборони вдалося збити ракету "Іскандер-М", якою Росія 18 липня атакувала Одеську область. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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"Ракету ОТРК "Іскандер", що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія", – написав він.

Плетенчук акцентував, що кілька попередніх ракет Росії били по портовій інфраструктурі.

Зранку Сили оборони Півдня України відзвітували про те, що ввечері 18 липня російські війська атакували Одеську область, ймовірно, "Іскандером-М".

24 червня російська армія атакувала Одесу двома ракетами – одна з них влучила у складські приміщення торговельної мережі.

4 липня внаслідок російського ракетного удару по Одеському району загинула людина, сім поранених, пошкоджено цивільну портову інфраструктуру.

У ніч проти 10 липня російські окупаційні війська атакували ракетами портову інфраструктуру Одеської області, загинули двоє людей.

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