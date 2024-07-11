Військовий експерт Коваленко: Якби в України була "шнурована" ППО, Охмадиту могло не статися
Якби Україна мала більше засобів протиповітряної оборони, щоб створити "шнуровану" ППО по всій території України – трагедії удару по лікарні Охмадит ракетою Х-101 8 липня могло не статися. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
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На питання журналіста щодо того, чи є якийсь тип зброї, аби Україна могла ефективніше захищатися від російських нападів, Коваленко заявив, що єдина відповідь – це збільшення кількості ППО.
Траєкторія польоту ракет, які Росія запустила по Україні 8 липня вказує на те, що перед тим, як долетіти в Київ – вони подолали сотні кілометрів території інших регіонів, де їх не змогли знищити.
"Якби було знищено ці ракети у Сумській області або на підльоті до Київської області, цієї трагедії могло не статися", – зазначив він.
Коваленко розповів, що навіть найсучасніша система протиповітряної оборони не дає 100% гарантії перехоплення цілі.
Ракета X-101, за його словами, за час повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово вдосконалювалась Росією – на неї встановлювались відволікаючі пастки.
Також ракети такого типу мають матеріали, які зменшують їхнє випромінювання для радіолокаційних станцій, які допомагають наводити зенінті керовані ракети для перехоплення.
Окремо військовий експерт акцентував – у Х-101 них наднизька висота. Про це також заявляв колишній речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат. Він стверджував, що 8 липня російські ракети летіли на висоті до 50 метрів.
"Вони йдуть на на низьких висотах і це також створює перешкоди для своєчасної фіксації та супроводження цих ракети та системами РЛС", – уточнив Коваленко.
Також він додав, що російська армія удосконалює такі ракети, покращуючи їхню бойову частину й, інколи, розміщуючи уламкові елементи для збільшення ефекту ураження.
- 8 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. В Києві під прицільним ударом опинилась найпотужніша дитяча лікарня України Охматдит. Також постраждали бізнес-центр та житлові будинки.
- Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.
- 9 липня СБУ заявила, що отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по дитячій лікарні Охматдит у Києві крилатою ракетою Х-101.
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