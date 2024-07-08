Росія вдарила по Охматдиту крилатою ракетою Х-101 – СБУ
Слідчі Служби безпеки України встановили, що Росія ударила по Охматдиту ракетою Х-101. На місці трагедії вже знайдено відповідні докази, повідомили правоохоронці.
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Правоохоронці знайшли на місці трагедії уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Служба зробить усе можливе, аби "ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні".
Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії.
У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки за порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, триває розслідування.
Це ракети повітряного базування, їх запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 (по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) або Ту-95МС (по вісім ракет на зовнішній підвісці). Дальність польоту – понад 5500 кілометрів.
- 8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по регіонах України 40 ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ.
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