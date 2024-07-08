Росія вдарила по Охматдиту крилатою ракетою Х-101 – СБУ

Станом на 13:50 8 липня внаслідок прильоту загинуло двоє працівників лікарні, семеро отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей

Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки України встановили, що Росія ударила по Охматдиту ракетою Х-101. На місці трагедії вже знайдено відповідні докази, повідомили правоохоронці.

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Правоохоронці знайшли на місці трагедії уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Служба зробить усе можливе, аби "ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні".

Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки за порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, триває розслідування.

ДОВІДКА Х-101 – стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря – земля", вони були взяті на озброєння тільки 2013 року.



Це ракети повітряного базування, їх запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 (по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) або Ту-95МС (по вісім ракет на зовнішній підвісці). Дальність польоту – понад 5500 кілометрів. Х-101 – стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря – земля", вони були взяті на озброєння тільки 2013 року.Це ракети повітряного базування, їх запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 (по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) або Ту-95МС (по вісім ракет на зовнішній підвісці). Дальність польоту – понад 5500 кілометрів.

Фото: СБУ

8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по регіонах України 40 ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит. Як повідомила Національна поліція, станом на 12:50 було відомо про двох загиблих.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. За його словами, всіх, хто потребує допомоги, перевозять до інших лікарень.

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