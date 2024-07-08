Росія вдарила по Охматдиту крилатою ракетою Х-101 – СБУ
Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки України встановили, що Росія ударила по Охматдиту ракетою Х-101. На місці трагедії вже знайдено відповідні докази, повідомили правоохоронці.

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Правоохоронці знайшли на місці трагедії уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частину руля цієї ж ракети. 

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Служба зробить усе можливе, аби "ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні". 

Слідчо-оперативна група СБУ разом з Національною поліцією та іншими відповідними службами продовжують роботу на місці трагедії. 

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки за порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, триває розслідування.

ДОВІДКА
Х-101 – стратегічні авіаційні дозвукові крилаті ракети класу "повітря – земля", вони були взяті на озброєння тільки 2013 року.

Це ракети повітряного базування, їх запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 (по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) або Ту-95МС (по вісім ракет на зовнішній підвісці). Дальність польоту – понад 5500 кілометрів.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
  • 8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по регіонах України 40 ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ. 
  • Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит. Як повідомила Національна поліція, станом на 12:50 було відомо про двох загиблих. 
  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. За його словами, всіх, хто потребує допомоги, перевозять до інших лікарень.

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