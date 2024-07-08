Россия попала по Охматдету крылатой ракетой Х-101 – СБУ

По состоянию на 13:50 8 июля в результате прилета погибли двое работников больницы, семеро получили ранения, из них по меньшей мере двое детей

Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности Украины установили, что Россия ударила по Охматдету ракетой Х-101. На месте трагедии уже обнаружены соответствующие доказательства, сообщили правоохранители.

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Правоохранители нашли на месте трагедии обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Служба сделает все возможное, чтобы "враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине".

Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии.

В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности за нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством, продолжается расследование.

СПРАВКА Х-101 – стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух – земля", они были взяты на вооружение только в 2013 году.



Это ракеты воздушного базирования, их запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 (по 12 ракет в двух внутренних отсеках) или Ту-95МС (по восемь ракет на внешней подвеске). Дальность полета – более 5500 километров. Х-101 – стратегические авиационные дозвуковые крылатые ракеты класса "воздух – земля", они были взяты на вооружение только в 2013 году.Это ракеты воздушного базирования, их запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 (по 12 ракет в двух внутренних отсеках) или Ту-95МС (по восемь ракет на внешней подвеске). Дальность полета – более 5500 километров.

Фото: СБУ

8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины 40 ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. Как сообщила Национальная полиция, по состоянию на 12:50 было известно о двух погибших.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что повреждены реанимационные, операционные и онкологическое отделения. По его словам, всех, кто нуждается в помощи, перевозят в другие больницы.

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