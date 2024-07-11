Военный эксперт Коваленко: Если бы была "шнурованная" ПВО, Охмадита могло не случиться

Перед тем, как долететь до Киева российские ракеты преодолели сотни километров территории других регионов. Какие особенности Х-101?

Охмадит после российского удара 8 июля (Фото: EPA)

Если бы Украина имела больше средств противовоздушной обороны, чтобы создать "шнурованную" ПВО по всей территории Украины – трагедии удара по больнице Охмадит ракетой Х-101 8 июля могло не произойти. Об этом в интервью LIGA.net рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

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На вопрос журналиста о том, есть ли какой-то тип оружия, чтобы Украина могла эффективно защищаться от российских нападений, Коваленко заявил, что единственный ответ – это увеличение количества ПВО.

Охмадит 8 июля (Фото: EPA)

Траектория полета ракет, которые Россия запустила по Украине 8 июля указывает на то, что перед тем, как долететь в Киев – они преодолели сотни километров территории других регионов, где их не смогли уничтожить.

"Если бы были уничтожены эти ракеты в Сумской области или на подлете к Киевской области, этой трагедии могло не произойти", – отметил он.

Коваленко рассказал, что даже самая современная система противовоздушной обороны не дает 100% гарантии перехвата цели.

Ракета X-101, по его словам, за время полномасштабного вторжения в Украину неоднократно совершенствовалась Россией – на нее устанавливались отвлекающие ловушки.

Также ракеты такого типа имеют материалы, которые уменьшают их излучение для радиолокационных станций, которые помогают наводить зенинти управляемые ракеты для перехвата.

Охмадит 8 июля (Фото: EPA)

Отдельно военный эксперт акцентировал – у Х-101 сверхнизкая высота. Об этом также заявлял бывший пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат. Он утверждал, что 8 июля российские ракеты летели на высоте до 50 метров.

"Они идут на низких высотах и это также создает препятствия для своевременной фиксации и сопровождения этих ракет и систем РЛС", – уточнил Коваленко.

Также он добавил, что российская армия совершенствует такие ракеты, улучшая их боевую часть и иногда размещая обломочные элементы для увеличения эффекта поражения.

8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве под прицельным ударом оказалась самая мощная детская больница Украины Охматдет. Также пострадали бизнес-центр и жилые дома.

В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожило 30.

9 июля СБУ заявила, что получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по детской больнице Охматдет в Киеве крылатой ракетой Х-101.

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