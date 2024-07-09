Удар по Охматдету. СБУ нашла обломок двигателя российской ракеты Х-101: фото

О том, что удар был нанесен Х-101, свидетельствуют не только обломки, но характер повреждений здания, что характерно для этого типа ракет

Последствия российского ракетного удара по больнице Охматдет (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Служба безопасности Украины заявила, что получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по детской больнице Охматдет в Киеве крылатой ракетой Х-101.

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В частности, на месте попадания следователи СБУ обнаружили:

→ обломок двигателя ракеты Х-101;

→ обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;

→ обломок блока постановки помех ракеты Х-101;

→ среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);

→ обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;

→ осколки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного и серийного номеров.

Эксперты пришли к выводу, что российский удар по Охматдету был целенаправленным.

Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов, добавляют в СБУ.

Подтверждают целенаправленный ракетный удар РФ:

→ характер разрушений (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущий именно боевой части Х-101 (400 кг). Правоохранители отмечают, что разрушения никак не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные;

→ пропорции, форма и размеры ракеты, зафиксированной на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗУР, в частности ЗРК NASAMS;

→ траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели и атака примерно под углом 60 градусов);

→ нанесение удара по детской больнице Охматдет именно крылатой ракетой авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

8 июля 2024 года РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – погибли семь человек, трое получили ранения.

9 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы на территории Охматдета. Там погибли два человека, 32 – ранены.

По словам Виталия Кличко, из Охматдета в другие медицинские учреждения переведены 94 ребенка, восемь из них – ранены.

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