Удар по Охматдету. СБУ нашла обломок двигателя российской ракеты Х-101: фото
Служба безопасности Украины заявила, что получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по детской больнице Охматдет в Киеве крылатой ракетой Х-101.
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В частности, на месте попадания следователи СБУ обнаружили:
→ обломок двигателя ракеты Х-101;
→ обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;
→ обломок блока постановки помех ракеты Х-101;
→ среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101 (на фото под завалами);
→ обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;
→ осколки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного и серийного номеров.
Эксперты пришли к выводу, что российский удар по Охматдету был целенаправленным.
Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов, добавляют в СБУ.
Подтверждают целенаправленный ракетный удар РФ:
→ характер разрушений (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущий именно боевой части Х-101 (400 кг). Правоохранители отмечают, что разрушения никак не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные;
→ пропорции, форма и размеры ракеты, зафиксированной на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗУР, в частности ЗРК NASAMS;
→ траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели и атака примерно под углом 60 градусов);
→ нанесение удара по детской больнице Охматдет именно крылатой ракетой авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.
- 8 июля 2024 года РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.
- В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – погибли семь человек, трое получили ранения.
- 9 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы на территории Охматдета. Там погибли два человека, 32 – ранены.
- По словам Виталия Кличко, из Охматдета в другие медицинские учреждения переведены 94 ребенка, восемь из них – ранены.
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