Кличко: Из Охматдета в другие больницы перевезли 94 ребенка, из них восемь – пострадавшие

В результате атаки на детскую больницу также пострадали 57 взрослых, пятеро – в тяжелом состоянии

Больница Охматдет (Фото: Владимир Зеленский/Х)

В Киеве из атакованной 8 июля детской больницы Охматдет в другие медицинские учреждения переведены 94 ребенка. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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"Бригады скорой помощи из больницы Охматдет перевели в другие медицинские учреждения 94 ребенка. Из них 8 – пострадавших", – написал он.

Кроме того, в стационарах коммунальных медучреждений на сегодняшнее утро находятся 57 взрослых, пятеро – "тяжелые". Под Охматдетом продолжают разбирать завалы.

Ребенок в Охматдете (Фото: Владимир Зеленский/Х)

Ребенок в Охматдете (Фото: Владимир Зеленский/Х)

По состоянию на утро 9 июля в Киеве увеличилось количество погибших и раненых – 27 и 117 соответственно. Среди тех, кого убила оккупационная армия – четверо детей.

8 июля 2024 года РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – погибли семь человек, трое получили ранения.

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