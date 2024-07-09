Кличко: Из Охматдета в другие больницы перевезли 94 ребенка, из них восемь – пострадавшие
В Киеве из атакованной 8 июля детской больницы Охматдет в другие медицинские учреждения переведены 94 ребенка. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
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"Бригады скорой помощи из больницы Охматдет перевели в другие медицинские учреждения 94 ребенка. Из них 8 – пострадавших", – написал он.
Кроме того, в стационарах коммунальных медучреждений на сегодняшнее утро находятся 57 взрослых, пятеро – "тяжелые". Под Охматдетом продолжают разбирать завалы.
По состоянию на утро 9 июля в Киеве увеличилось количество погибших и раненых – 27 и 117 соответственно. Среди тех, кого убила оккупационная армия – четверо детей.
- 8 июля 2024 года РФ нанесла массированный удар по регионам Украины ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.
- В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – погибли семь человек, трое получили ранения.
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