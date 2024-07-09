Кличко: З Охматдиту в інші лікарні перевезли 94 дитини, з них вісім – поранені

Внаслідок атаки на дитячу лікарню також постраждали 57 дорослих, п'ятеро – у важкому стані

Лікарня Охматдит (Фото: Володимир Зеленський/Х)

У Києві з атакованої 8 липня дитячої лікарні Охматдит в інші медичні заклади переведені 94 дитини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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"Бригадами швидкої допомоги з лікарні Охматдит були переведені в інші медичні заклади 94 дитини. З них 8 – постраждалих", – написав він.

Крім того, у стаціонарах комунальних медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають 57 дорослих, п'ятеро – "важкі". Під Охматдитом і далі розбирають завали.

Дитина в Охматдиті (Фото: Володимир Зеленський/Х)

Дитина в Охматдиті (Фото: Володимир Зеленський/Х)

Станом на ранок 9 липня у Києві зросла кількість загиблих та поранених – 27 та 117 відповідно. Серед тих, кого вбила окупаційна армія, – четверо дітей.

8 липня 2024 року РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – загинули семеро людей, троє зазнали поранень.

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