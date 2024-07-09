Удар по Охматдиту. СБУ знайшла уламок двигуна російської ракети Х-101: фото

Про те, що удар був завданий Х-101, свідчать не тільки уламки, але й характер пошкоджень будівлі, що характерно для цього типу ракет

Наслідки російського ракетного удару по лікарні Охматдит (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

Служба безпеки України заявила, що отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по дитячій лікарні Охматдит у Києві крилатою ракетою Х-101.

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Зокрема, на місці влучання слідчі СБУ знайшли:

→ уламок двигуна ракети Х-101;

→ уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

→ уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

→ середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);

→ обтічник хвостового відсіку та уламок гідроблока крилатої ракети Х-101;

→ уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного та серійного номерів.

Експерти дійшли висновку, що російський удар по Охматдиту був цілеспрямованим.

Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів, додають в СБУ.

Підтверджують цілеспрямований ракетний удар РФ:

→ характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Правоохоронці наголошують, що руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно у 20 разів менш потужні;

→ пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, зокрема ЗРК NASAMS;

→ траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);

→ завдання удару по дитячій лікарні Охматдит саме крилатою ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

8 липня 2024 року РФ завдала масованого удару по регіонах України ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ і Краматорськ. Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

Унаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – загинули семеро людей, троє зазнали поранень.

9 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту. Там загинуло двоє людей, 32 – поранені.

За словами Віталія Кличка, з Охматдиту в інші медичні заклади переведені 94 дитини, вісім із них – поранені.

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