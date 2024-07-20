Сили оборони знищили 13 дронів вночі: один із них невстановленого типу
У ніч проти 20 липня Росія атакувала регіони ракетами та дронами. Сили оборони знищили 13 з 16 безпілотників, один із яких був невстановленого типу. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
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Росія вдарила трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", однією крилатою ракетою "Іскандер-К", 16 "шахедами" та одним дроном невстановленого типу.
В результаті протиповітряного бою Сили оборони збили 13 повітряних цілей:
→ 12 ударних "шахедів";
→ один дрон невстановленого типу.
Росія атакувала Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.
- Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" на Київ у ніч проти 20 липня, у Соломʼянському районі зафіксовано падіння фрагментів ворожого дрона.
- Також російські військові атакували "шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.
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