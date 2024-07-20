Росія вдарила дроном по об'єкту енергетичної інфраструктури у Сумській області
У ніч проти 20 липня російські військові атакували "шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області, повідомили в ОВА.
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За даними місцевої влади, сили ППО знищили один із безпілотників.
Наразі наслідки атаки ліквідовують, проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" на Київ у ніч проти 20 липня, у Соломʼянському районі зафіксовано падіння фрагментів ворожого дрона.
- Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.
- Влада обіцяла, що ситуація з відключеннями покращиться у двадцятих числах липня після того, як у мережу повернеться частина атомної генерації.