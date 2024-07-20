Россия ударила дроном по объекту энергетической инфраструктуры в Сумской области
В ночь на 20 июля российские военные атаковали "шахедом" объект энергетической инфраструктуры в Конотопском районе Сумской области, сообщили в ОВА.
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По данным местных властей, силы ПВО уничтожили один из беспилотников.
В настоящее время последствия атаки ликвидируют, проводят аварийно-восстановительные работы.
В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев в ночь на 20 июля, в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона.
- Россия в течение весны и начала лета 2024 года уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.
- Власти обещали, что ситуация с отключениями улучшится в двадцатых числах июля после того, как в сеть вернется часть атомной генерации.