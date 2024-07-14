Шмыгаль: Ситуация в энергетике должна улучшиться уже с 20-х чисел этого месяца

Премьер отметил, что продолжается процесс децентрализации энергетики, а также есть программы поддержки бизнесов, ОСМД и домохозяйств

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Ситуация в энергетике должна улучшиться уже с 20-х чисел июля. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги недели.

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"Продолжаем децентрализацию энергетики. Есть программы поддержки для домохозяйств, ОСМД, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, чтобы все могли установить дополнительную генерацию. Это и солнечные панели, и ветряные мельницы, и мини-ТЭЦ. Даем гранты и льготные кредиты. Вместе выстоим", – написал он.

Ранее Шмыгаль уже прогнозировал улучшение с 20-х чисел, аргументируя это тем, что завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения будут не такими продолжительными.

Россия в течение весны и начала лета 2024 года уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

В ближайшее время ситуация со снабжением электроэнергии будет оставаться сложной в связи с активной ремонтной кампанией на атомных электростанциях. Смягчение графиков отключений в Украине ожидается в августе, считает Государственная инспекция по энергетическому надзору.

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