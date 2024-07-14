Шмигаль: Ситуація в енергетиці має покращитися вже з 20-х чисел цього місяця

Прем'єр зазначив, що триває процес децентралізації енергетики, а також є програми підтримки бізнесів, ОСББ і домогосподарств

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Ситуація в енергетиці має покращитися вже з 20-х чисел липня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки тижня.

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"Продовжуємо децентралізацію енергетики. Маємо програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Це і сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ. Даємо гранти та пільгові кредити. Разом вистоїмо", – написав він.

Раніше Шмигаль вже прогнозував покращення з 20-х чисел, аргументуючи це тим, що завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином, відключення будуть не такими тривалими.

Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

Найближчим часом ситуація з постачанням електроенергії залишатиметься складною у зв'язку з активною ремонтною кампанією на атомних електростанціях. Пом'якшення графіків знеструмлень в Україні очікується у серпні, вважає Державна інспекція з енергетичного нагляду.

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