Росія вдарила по залізниці у Харківській області – поранені працівники

Ілюстративне зображення - Укрзалізниця

У ніч проти 20 липня російські війська атакували залізницю у Харківській області – четверо працівників поранені, а курсування поїздів зазнало змін.

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За даними Укрзалізниці, незначних поранень унаслідок обстрілу отримали четверо залізничників.

Також пошкоджено будівлі та рухомий склад самої залізниці.

Крім того, внаслідок російської атаки, пошкоджено контактну мережу на виїзді з Харкова, поїзди сполученням Київ-Харків вирушили з запізнення. Наразі рух поновили. Також затримується поїзд "Інтерсіті" до Краматорська.

Пасажирів довезуть до місця призначення за допомогою пересадок.

Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" на Київ у ніч проти 20 липня, у Соломʼянському районі зафіксовано падіння фрагментів ворожого дрона.

Також російські військові атакували "шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

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