В Харькове два прилета в частном секторе и промышленной зоне – есть погибший

Харьков. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/ANDREY KRAVCHENKO)

24 июля Россия нанесла удары по Харькову: в результате прилетов погиб человек и пожар в одном из домов. Об этом в интервью заявил городской голова Игорь Терехов.

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Предварительно, Харьков обстреливали ракетами С-300, отметил он.

По данным Терехова, первый удар пришелся в городе по промышленной зоне – информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Второй удар пришелся в район частного сектора, в результате чего вспыхнул пожар в одном из домов. Сейчас информация об одном погибшем.