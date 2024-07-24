В Харькове два прилета в частном секторе и промышленной зоне – есть погибший
24 июля Россия нанесла удары по Харькову: в результате прилетов погиб человек и пожар в одном из домов. Об этом в интервью заявил городской голова Игорь Терехов.
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Предварительно, Харьков обстреливали ракетами С-300, отметил он.
По данным Терехова, первый удар пришелся в городе по промышленной зоне – информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Второй удар пришелся в район частного сектора, в результате чего вспыхнул пожар в одном из домов. Сейчас информация об одном погибшем.
В ночь на 20 июля российские войска атаковали железную дорогу в Харьковской области – четверо работников ранены, а курсирование поездов претерпело изменений.
23 июля Терехов сообщил, что к середине осени текущего года в Харькове могут ввести дифференцированные воздушные тревоги – отдельно для города и области.