Терехов: Отдельную для Харькова систему воздушной тревоги могут ввести уже осенью

По словам мэра города, это не только поможет улучшить жизнь харьковчанам, но и облегчит условия работы для бизнеса

Игорь Терехов (Фото: Харьковский горсовет)

До середины осени текущего года в Харькове могут ввести дифференцированные воздушные тревоги – отдельно для города и области. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал городской голова Игорь Терехов.

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"Мы сегодня работаем над тем, чтобы дифференцировать воздушные тревоги и распознавать цели, летящие в Харьков и летящие на Харьковскую область", – сказал он.

Терехов надеется, что такой механизм заработает уже осенью этого года. По его словам, это не только поможет улучшить жизнь харьковчанам, но и облегчит условия работы для бизнеса.

Отвечая на вопрос, как работают предприятия в условиях, когда воздушная тревога раздается по 10 часов подряд, Терехов сказал: "Кто работает, кто закрывается".

По словам мэра, есть банковские учреждения и торговые центры, которые не могут работать, когда раздаются воздушные тревоги. В то же время, есть предприятия, которые "не обращают внимания на эти воздушные тревоги".

13 июля 2024 года спикер ОСГВ "Хортица" Волошин сообщил, что российская армия на Харьковском направлении продолжает наступательные действия и готовит новые подразделения к атакам в Волчанске.

21 июля он заявил, что россияне перебросили дополнительные штурмовые группы, в том числе из морпехов Тихоокеанского флота в населенный пункт Глубокое на севере Харьковской области, чтобы подготовиться к наступательным действиям. Также проходят перегруппировка и ротация захватчиков в районе Волчанска.

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