Терехов: Окрему для Харкова систему повітряної тривоги можуть запровадити вже восени
До середини осені поточного року у Харкові можуть запровадити диференційовані повітряні тривоги – окремо для міста та області. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міський голова Ігор Терехов.
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"Ми сьогодні працюємо над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги й розпізнавати цілі, які летять до Харкова, і які летять на Харківську область", – сказав він.
Терехов сподівається, що такий механізм запрацює вже восени цього року. За його словами, це не тільки допоможе поліпшити життя харків'янам, але й полегшить умови роботи для бізнесу.
Відповідаючи на запитання, як працюють підприємства в умовах, коли повітряна тривога лунає по 10 годин поспіль, Терехов сказав: "Хтось працює, хтось зачиняється".
За словами мера, є банківські установи та торговельні центри, які не можуть працювати, коли лунають повітряні тривоги. Водночас є підприємства, які "не звертають уваги на ці повітряні тривоги".
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- 21 липня він заявив, що росіяни перекинули додаткові штурмові групи, зокрема з морпіхів Тихоокеанського флоту до населеного пункту Глибоке на півночі Харківщини, щоб підготуватися до наступальних дій. Також відбуваються перегрупування та ротації загарбників у районі Вовчанська.
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