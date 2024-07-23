Терехов: Окрему для Харкова систему повітряної тривоги можуть запровадити вже восени

За словами мера міста, це не тільки допоможе поліпшити життя харків'янам, але й полегшить умови роботи для бізнесу

Ігор Терехов (Фото: Харківська міськрада)

До середини осені поточного року у Харкові можуть запровадити диференційовані повітряні тривоги – окремо для міста та області. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міський голова Ігор Терехов.

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"Ми сьогодні працюємо над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги й розпізнавати цілі, які летять до Харкова, і які летять на Харківську область", – сказав він.

Терехов сподівається, що такий механізм запрацює вже восени цього року. За його словами, це не тільки допоможе поліпшити життя харків'янам, але й полегшить умови роботи для бізнесу.

Відповідаючи на запитання, як працюють підприємства в умовах, коли повітряна тривога лунає по 10 годин поспіль, Терехов сказав: "Хтось працює, хтось зачиняється".

За словами мера, є банківські установи та торговельні центри, які не можуть працювати, коли лунають повітряні тривоги. Водночас є підприємства, які "не звертають уваги на ці повітряні тривоги".

13 липня 2024 року речник ОСУВ "Хортиця" Волошин повідомив, що російська армія на Харківському напрямку продовжує наступальні дії та готує нові підрозділи до атак у Вовчанську.

21 липня він заявив, що росіяни перекинули додаткові штурмові групи, зокрема з морпіхів Тихоокеанського флоту до населеного пункту Глибоке на півночі Харківщини, щоб підготуватися до наступальних дій. Також відбуваються перегрупування та ротації загарбників у районі Вовчанська.

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