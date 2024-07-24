У Харкові два прильоти у приватному секторі та промисловій зоні – є загиблий

Харків. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/ ANDREY KRAVCHENKO)

24 липня Росія завдала ударів по Харкову: внаслідок прильотів є загибла людина та пожежа в одному із будинків. Про це в інтерв'ю заявив міський голова Ігор Терехов.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За даними Терехова, другий удар прийшовся у район приватного сектору, внаслідок чого спалахнула пожежа в одному з будинків. Наразі є інформація про одного загиблого.

Перший удар прийшовся у місті по промисловій зоні – інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

Попередньо, Харків обстрілювали ракетами С-300, зазначив він.

ОНОВЛЕНО О 07:29. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, о 05:15 Росія вдарила по Немишлянському району Харкова – там пошкоджені нежитлова будівля й, щонайменше, п'ять автомобілів.

О 05:25 ворог ударив у приватний житловий будинок, зазначив Синєгубов. Там виникла пожежа.

Також близько 05:00 Росія вдарила "шахедом" по Малоданилівській громаді. Там, за даними Синєгубова, виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

У ніч проти 20 липня російські війська атакували залізницю у Харківській області – четверо працівників поранені, а курсування поїздів зазнало змін.

23 липня Терехов повідомив, що до середини осені поточного року у Харкові можуть запровадити диференційовані повітряні тривоги – окремо для міста й області.

Читайте також: Росія подвійним ударом вбила під Харковом людей та поранила 22, серед них – дитина