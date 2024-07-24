У Харкові п’ятий приліт за день: Росія гатить ракетами

Окупанти цілий день гатять по Харкову, знову вдарили по промисловій зоні

Ілюстративне фото: Міноборони РФ

Вдень 24 липня Росія завдала чергового ракетного удару по Харкову – це вже п’ятий за день приліт по місту. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"П’ятий "приліт" по місту за сьогодні і знову по промисловій зоні", – написав він о 14:17.

Згодом він повідомив, що внаслідок удару постраждали шість людей, їм надають допомогу.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що росіяни вдарили по Холодногірському району.

О 14:13 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Зранку 24 липня Росія завдала ударів по Харкову – прильоти були у районі приватного сектору, внаслідок чого спалахнула пожежа в одному з будинків, а також у промисловій зоні.

Пізніше Росія знову атакувала ракетами Харків – поцілила в інфраструктурний обʼєкт, через що виникла сильна пожежа.

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