Сейчас россияне отказались от оккупации Харькова, но еще хотят подойти к нему – ВСУ

Российские захватчики (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне "уменьшили аппетиты" на севере Харьковщины и отказались от оккупации областного центра, однако все равно мечтают подойти к нему на расстояние пушечного выстрела – потому и упорно атакуют в районе Липцев. Об этом в комментарии для LIGA.net сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

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По его словам, у российской операции на севере Харьковской области было несколько задач:

→ спровоцировать хаос и заставить людей сбежать;

→ подойти к Харькову и оккупировать его, воспользовавшись близостью города к границе;

→ создать так называемую "буферную зону", которая сделала бы невозможным обстрелы российской территории – вместо этого, заметил Саранцев, теперь часть Белгородской области превратилась в буферную зону;

→ заработать "дополнительные баллы" в преддверии Саммита мира и в последующих возможных переговорных процессах.

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Саранцев отметил: россияне "уменьшили аппетиты" и отказались от оккупации Харькова, однако все равно мечтают подойти к городу на расстояние пушечного выстрела.

Именно этим, объяснил военный, обусловлены упорные атаки россиян в районе Липцев – северо-восточная окраина села позволила бы им достичь этой цели.

При этом Волчанск для оккупантов является выходом в тылы к украинским защитникам на Купянском направлении – но и там оккупантам не удается продвинуться, подытожил спикер.

Карта: Deepstate

Обведенные красным: этот же отрезок фронта, Харьков и Купянск (Карта: Deepstate)

Больше о ситуации в Харьковской области читайте в большом тексте LIGA.net : Морская пехота и "Ахмат". Зачем россияне перебрасывают свежие силы в Харьковскую область.

: Морская пехота и "Ахмат". Зачем россияне перебрасывают свежие силы в Харьковскую область. 21 июля спикер группировки "Хортица" сообщил, что Россияне перебросили дополнительные штурмовые группы, в том числе из морпехов Тихоокеанского флота в населенный пункт Глубокое на севере Харьковской области, чтобы подготовиться к наступательным действиям.

Кроме этого, проходят перегруппировка и ротация захватчиков в районе Волчанска.

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