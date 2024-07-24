Зараз росіяни відмовилися від окупації Харкова, але ще хочуть підійти до нього – ЗСУ

Російські загарбники (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни "зменшили апетити" на півночі Харківщини й відмовилися від окупації обласного центру, проте все одно мріють підійти до нього на відстань гарматного пострілу – тому й вперто атакують у районі Липців. Про це у коментарі для LIGA.net повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

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За його словами, російська операція на півночі Харківщини мала декілька завдань:

→ спровокувати хаос і змусити людей втекти;

→ підійти до Харкова та окупувати його, скориставшись близькістю міста до кордону;

→ створити так звану "буферну зону", котра б унеможливила обстріли російської території – натомість, зауважив Саранцев, тепер частина Бєлгородської області перетворилася на буферну зону;

→ заробити "додаткові бали" напередодні Саміту миру та у подальших можливих переговорних процесах.

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Саранцев зазначив: росіяни "зменшили апетити" й відмовилися від окупації Харкова, проте все одно мріють підійти до міста на відстань гарматного пострілу.

Саме цим, пояснив військовий, зумовлені вперті атаки росіян у районі Липців – північно-східна околиця села дозволила б їм досягти цієї мети.

Водночас Вовчанськ для окупантів є виходом у тили до українських захисників на Куп'янському напрямку – але і там окупантам не вдається просунутися, підсумував речник.

Мапа: Deepstate

Обведені червоним: цей же відтинок фронту, Харків та Куп'янстьк (Мапа: Deepstate)

Більше про ситуацію на Харківщині читайте у великому тексті LIGA.net : Морська піхота та "Ахмат". Навіщо росіяни перекидають свіжі сили на Харківщину.

: Морська піхота та "Ахмат". Навіщо росіяни перекидають свіжі сили на Харківщину. 21 липня речник угруповання "Хортиця" повідомив, що Росіяни перекинули додаткові штурмові групи, зокрема з морпіхів Тихоокеанського флоту до населеного пункту Глибоке на півночі Харківщини, щоб підготуватися до наступальних дій.

Окрім цього, відбуваються перегрупування та ротації загарбників у районі Вовчанська.

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