Россия уменьшила активность ДРГ на Сумщине, пытается зайти в Сотницкий Казачок – ГПСУ
В Сумской области пограничники фиксируют уменьшение активности российских диверсионно-разведывательных групп, однако оккупанты полностью не отказываются от такой деятельности. Украинские защитники не дают захватчикам зайти в село Сотницкий Казачок на Харьковщине. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
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"По Сумщине отдельно видим уменьшение активности вражеских ДРГ, но полностью от своей диверсионной деятельности враг, конечно, не отказывается", – заявил он.
В Харьковской области, отметил спикер, есть два активных направления, где идут боевые действия – населенные пункты Липцы и Волчанск.
Однако там россияне не могут продвинуться вглубь украинской территории – и несут потери в технике и личном составе, отметил Демченко.
Также спикер акцентировал: на направлении села Сотницкий Казачок, который находится вплотную к границе, защитники видят активность врага, однако ему не удается зайти на территорию Украины.
"Ведь действиями и подразделений ГПСУ, и при поддержке более мощных средств подразделений ВСУ удается предотвращать эти попытки", – пояснил он.
В то же время россияне активно бьют по Сотницкому Казачку всеми имеющимися средствами, чтобы наносить поражение по Силам обороны на этом направлении, добавил Демченко.
К тому же россияне не прекращают обстреливать приграничье – больше всего обстрелов приходится на Сумщину и Харьковщину, активно используются артиллерия, дроны и авиация РФ, сообщил спикер.
"И, как видим, враг подтверждает свой статус страны-террориста, потому что прицельно бьет и по населенным пунктам, из-за чего погибают, получают ранения мирные люди, уничтожается инфраструктура в населенных пунктах", – подытожил представитель ГПСУ.
27 июля россияне нанесли удар по реактивным системам залпового огня по центру Глухова на Сумщине. Из-за атаки были ранены 13 гражданских (семеро из них – дети), впоследствии 14-летний мальчик скончался в больнице, сообщила областная прокуратура.
- 4 июля российская ДРГ попыталась проникнуть в Сотницкий Казачок Харьковской области.
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