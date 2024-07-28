На Покровском направлении за день Силы обороны обезвредили 206 окупантов – Генштаб

С начала суток россияне 36 раз пытались прорвать украинскую оборону на направлении: Силы обороны отразили 23 атаки РФ, еще 13 продолжаются

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении Силы обороны за воскресенье обезвредили 206 российских оккупантов, 56 из них – безвозвратные потери. В общей сложности захватчики 36 раз пытались прорвать украинскую оборону на направлении, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00.

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Согласно уточненным данным, за сутки на Покровском направлении защитники обезвредили 206 оккупантов, 56 из них – безвозвратно.

Также Силы обороны уничтожили танк, гаубицу Д-30, два дрона разных видов и три единицы автотранспорта, а еще повредили два танка, шесть артиллерийских систем и один автотранспорт захватчиков, пишет Генштаб.

Военные отметили, что с начала суток россияне 36 раз пытались прорвать украинскую оборону на направлении: Силы обороны отразили 23 атаки РФ, еще 13 продолжаются.

Генштаб пояснил, что оккупанты атаковали неподалеку от населенных пунктов Тимофеевка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое и Яснобродовка.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Тот же отрезок фронта, обведенный красным (карта: Deepstate)

26 июля комбат 47 бригады "Магура" Александр Ширшин сообщил LIGA.net, что Силы обороны потеряли населенные пункты Волчье и Прогресс на Покровском направлении, который нон-стоп находится под атаками российской армии.

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