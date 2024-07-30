"Существенное изменение". После паузы РФ дважды неудачно штурмовала под Гуляйполем – ВСУ

По данным украинской разведки, это продолжение тактики небольших штурмовых действий, группировка РФ в Запорожской области количественно не изменилась

Российский танк (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В Запорожской области наблюдается "существенное изменение" — после длительной паузы произошло два боестолкновения на Гуляйпольском направлении, Силы обороны отбили атаки. Об этом сообщил спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

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По его словам, в операционной зоне ОСГВ "Таврия", по сравнению с другими участками фронта, немного боевых столкновений – шесть за минувшие сутки.

Однако, отметил Лыховий, есть "существенное изменение" – после длительной паузы произошли боевые столкновения в районе Гуляйполя, когда оккупанты предприняли две попытки штурмовать с разных направлений — в частности, из села Решетиловское наступали в сторону Гуляйполя.

Карта: Deepstate

Гуляйполе на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)

"Об этом говорили в некоторых анонсах, что это может быть такое большое наступление с формированием наступательной группировки. Но, по данным нашей разведки, это продолжение такой тактики небольших штурмовых действий, потому что общее количество российской группировки в Запорожской области по количеству изменений не претерпело", – объяснил Лыховий.

В то же время привлекает внимание то, что россияне "набрались дерзости" – и в воскресенье пытались штурмовать с применением двух танков и одного багги, привлекли приблизительно отделение оккупантов, отметил спикер.

Один из танков поразили и уничтожили украинские защитники, захватчики отступили и не имели успеха на Гуляйпольском направлении, сообщил военный.

А уже утром в понедельник Силы обороны, продолжая "охоту" за российскими танками, на том же направлении поразили и повредили два танка РФ – разведка еще должна установить их тип, рассказал Лыховий.

"Но три танка за двое неполных суток на Гуляйпольском направлении – это существенный показатель, и он привлекает внимание к тому, что именно это направление немного все же активизировалось", – подытожил он.

25 июля Лыховий сообщил, что сосредоточение на территории Запорожской области около 90 000 оккупантов не должно вызывать беспокойства – речь идет обо всем личном составе, в том числе тот, что находится во временно оккупированных городах.

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