ВСУ объяснили, почему не нужно беспокоиться из-за 90 000 оккупантов в Запорожской области

В ВСУ отметили, что речь идет о всей оперативной глубине российской обороны в Запорожской области

Российские оккупанты (Фото: EPA)

Сосредоточение на территории Запорожской области около 90 000 оккупантов не должно вызывать беспокойства, потому что речь идет обо всем личном составе, включая находящийся во временно оккупированных городах. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Спикер ВСУ отметил, что эту цифру нужно воспринимать "в контексте", и эти величины являются относительными.

Он напомнил об интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для The Guardian, в котором тот объявил общую численность войск РФ в Украине – это 520 000.

"Соответственно, если поделить на разные направления, то очевидно, что 90 000 в Запорожской области – это цифра, которая не дает особых поводов для беспокойства, потому что речь идет о всей оперативной глубине российской обороны в Запорожской области", – сказал Лиховий.

Он отметил, что на территории области у россиян есть свои фортификации, оккупированные города и порты, в частности Мелитополь и Бердянск.

"Это не та группировка, которая сосредотачивается для наступления. Я постоянно подчеркиваю, что признаков формирования наступательной группировки в Запорожской области нет, как и в Херсонской. Но мы наблюдаем, мы отслеживаем какие-то небольшие движения", – сказал он.

Лиховий добавил, что прирост личного состава РФ на 2000 в Запорожской области – это немного, потому что у оккупантов происходят ротации.

23 июля Лиховий заявил, что Россия сосредоточила в Запорожской области около 90 000 оккупантов, и наблюдается прирост этого количества – за последние три недели добавилось еще 2000.

Сырский уверен, что Силы обороны смогут дать "хороший ответ" российской армии, если та попытается пойти в наступление на Запорожском направлении.

Читайте также: Командующий Нацгвардии прогнозирует, что через месяц-полтора россияне встанут в оборону