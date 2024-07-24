Сырский о наступлении на Запорожскую область: Если произойдет – сможем дать хороший ответ

Главком привел в пример последнюю попытку России захватить Харьковскую область и акцентировал, что она провалилась

Александр Сырский (Фото: Telegram главнокомандующего ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский уверен: Силы обороны смогут дать "хороший ответ" российской армии, если она попытается пойти в наступление на Запорожском направлении. Об этом он сказал в интервью для The Guardian.

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Журналисты спросили Сырского о том, что Москва может планировать еще одно наступление на Запорожскую область.

Он уверен: если это произойдет, "мы сможем дать им хороший ответ".

Главком привел в пример последнюю попытку России захватить Харьковскую область и акцентировал, что она провалилась.

Накануне спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий заявил, что Россия сосредоточила в Запорожской области около 90 000 оккупантов, однако этих сил ей недостаточно для продвижения, поэтому на юге продолжаются преимущественно позиционные бои.

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