Сырский о наступлении на Запорожскую область: Если произойдет – сможем дать хороший ответ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский уверен: Силы обороны смогут дать "хороший ответ" российской армии, если она попытается пойти в наступление на Запорожском направлении. Об этом он сказал в интервью для The Guardian.
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Журналисты спросили Сырского о том, что Москва может планировать еще одно наступление на Запорожскую область.
Он уверен: если это произойдет, "мы сможем дать им хороший ответ".
Главком привел в пример последнюю попытку России захватить Харьковскую область и акцентировал, что она провалилась.
Накануне спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий заявил, что Россия сосредоточила в Запорожской области около 90 000 оккупантов, однако этих сил ей недостаточно для продвижения, поэтому на юге продолжаются преимущественно позиционные бои.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 3 июля президент Владимир Зеленский заявил, что новое наступление Вооруженных Сил Украины зависит от вооружения бригад.
- 13 июля Силы обороны сообщили, что российская армия на Харьковском направлении продолжает наступательные действия и готовит новые подразделения к атакам в Волчанске.
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