В Запорожской области сейчас 90 000 россиян и наблюдается прирост – ВСУ

В ВСУ отметили – несмотря на такое количество оккупантов, этого россиянам недостаточно для ведения активных наступательных действий на юге

Российские оккупанты (Фото: EPA)

Россия сосредоточила в Запорожской области около 90 000 оккупантов, однако этих сил ей недостаточно для продвижения, поэтому на юге продолжаются преимущественно позиционные бои. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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Он отметил, что в Запорожской области россиян "достаточно много" – почти 90 000. Наблюдается прирост этого количества – за последние три недели добавилось еще 2000.

"Однако наша разведка говорит, что резких существенных изменений, которые повлияли бы на изменение характера боевых действий, нет, и признаков формирования наступательной группировки врага не выявлено", – сказал Лиховий.

То есть того количества вражеского состава, которое есть в Запорожской и Херсонской областях, россиянам не хватает для наступления куда-то дальше, чем те рубежи, где сейчас стоят оккупанты, объяснил спикер ВСУ.

Он отметил, что россияне не могут вести активные боевые действия сразу на нескольких направлениях. Основная их активность сосредоточена в Донецкой и Харьковской областях, поэтому на южных отрезках фронта продолжаются более позиционные противостояния.

Зеленский считает, что с поддержкой союзников Украина может попытаться завершить горячую стадию войны до конца этого года.

В ВСУ рассказали, что нынешняя жара влияет на ход боевых действий, так как из-за высокой температуры легче загорается трава во время обстрелов, однако "в эту игру играют двое". В частности, Силы обороны пользуются возможностями поражать оккупантов зажигательными боеприпасами.

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