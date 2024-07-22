"Игра, в которую играют двое". ВСУ – о влиянии жары на бои и как "зажигают" врага

Лыховий рассказал, что когда есть возможность использовать зажигательные снаряды против врага – украинские военные это делают охотно

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Жара влияет на ход боевых действий, так как из-за высокой температуры легче загорается трава во время обстрелов, однако "в эту игру играют двое". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий.

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Он отметил, что аномальная жара влияет на обе стороны, создавая дискомфорт. Однако, по словам военных, зима и низкие температуры – это гораздо хуже, так как приходится как-то обогреваться, из-за чего бойцы могут разоблачать себя перед врагом тепловым излучением.

Сейчас же военным нужно много воды, и из-за осложненной ситуации с логистикой иногда приходится доставлять ее дронами.

"Кроме того, конечно, больше горит трава. От прилетов загораются сухостои, и это тоже мало удобств доставляет военнослужащим. Но, я еще раз подчеркну: это игра, в которую играют двое. Когда можно зажечь зажигательными снарядами противника – наши военные это делают охотно ", – сказал он.

По словам спикера ВСУ, наиболее активными участками фронта на Таврическом направлении сейчас являются район Работинского выступа, а также участок возле населенного пункта Крынки.

Зеленский считает, что с поддержкой союзников Украина может попытаться завершить горячую стадию войны до конца этого года.

В июле и августе западные союзники в рамках чешской инициативы отправят в Украину еще 100 000 артиллерийских снарядов.

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