Минобороны допустило до ВСУ более 20 образцов легкой автомототехники: баги и гидроциклы

Фото: Минобороны

В течение полугода Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ более 20 образцов специальной легкой автомототехники. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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За шесть месяцев 2024 года было кодифицировано и допущено к использованию в армии более 20 образцов специальной легкой автомототехники, предназначенной для передвижения по пересеченной местности и выполнения задач на воде, пишет Минобороны.

В 2023 году арсенал защитников пополнили всего семь образцов такого транспорта, отмечает ведомство.

МО акцентирует, что в нововведенную технику входят образцы известных производителей из США, Азии и Европы.

В частности, речь идет о:

→ баги – небольшие легкие авто высокой проходимости;

→ мотоциклы – с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания;

→ четырех- и шестиколесные квадроциклы и гексоциклы;

→ гидроциклы – транспорт для передвижения по воде.

Фото: Минобороны

"Легкий вездеходный автомототранспорт используют для перемещения личного состава и грузов в условиях сложного рельефа местности и отсутствия дорог, для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае, ведения разведки или мобильных огневых точек", – объясняет Минобороны.

Ведомство отмечает: процедура кодификации нового вооружения и военной техники упрощена до 10 дней, а кодифицированные образцы отечественного производства разрешено закупать за счет государственного бюджета.

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