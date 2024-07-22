Минобороны допустило до ВСУ более 20 образцов легкой автомототехники: баги и гидроциклы
В течение полугода Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ более 20 образцов специальной легкой автомототехники. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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За шесть месяцев 2024 года было кодифицировано и допущено к использованию в армии более 20 образцов специальной легкой автомототехники, предназначенной для передвижения по пересеченной местности и выполнения задач на воде, пишет Минобороны.
В 2023 году арсенал защитников пополнили всего семь образцов такого транспорта, отмечает ведомство.
МО акцентирует, что в нововведенную технику входят образцы известных производителей из США, Азии и Европы.
В частности, речь идет о:
→ баги – небольшие легкие авто высокой проходимости;
→ мотоциклы – с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания;
→ четырех- и шестиколесные квадроциклы и гексоциклы;
→ гидроциклы – транспорт для передвижения по воде.
"Легкий вездеходный автомототранспорт используют для перемещения личного состава и грузов в условиях сложного рельефа местности и отсутствия дорог, для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае, ведения разведки или мобильных огневых точек", – объясняет Минобороны.
Ведомство отмечает: процедура кодификации нового вооружения и военной техники упрощена до 10 дней, а кодифицированные образцы отечественного производства разрешено закупать за счет государственного бюджета.
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