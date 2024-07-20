Минобороны определило объемы домедицинской помощи, которую могут оказывать военные

Это позволит разработать единые четкие стандарты подготовки и типовые учебные программы по тактической медицине, заявили в ведомстве

Соревнования военных медиков ВСУ (Иллюстративное фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Министерство обороны утвердило объемы медицинской помощи, которую оказывают украинские защитники в зависимости от их уровня подготовки. Документ разделил домедицинскую помощь на четыре уровня, установил перечень навыков и интервенций для военных, а также установил перечень соответствующих лекарственных средств, сообщили на сайте ведомства.

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Минобороны своим приказом установило объемы оказания медицинской помощи для разных уровней подготовки военных и сотрудников Сил безопасности и обороны, документ уже зарегистрирован Министерством юстиции.

Эти объемы определяют тот объем домедицинской помощи, которую оказывают защитники во время ведения боевых действий, выполнения боевых и спецзадач, мероприятий по национальной безопасности и обороне, а также подготовке составляющих Сил обороны.

"Установление объемов домедицинской помощи – это очень важный шаг, которому предшествовала большая работа с западными партнерами, боевыми медиками и представителями профильных общественных организаций", – отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

По ее словам, соответствующий документ был разработан с Генеральным штабом ВСУ, представителями видов и отдельных родов войск, а также других составляющих Сил обороны.

Чиновница заявила: эта система "аккумулирует лучший опыт Украины и стран НАТО", что позволит сохранить жизнь и здоровье защитников на фронте и повысить качество подготовки тактической медицины.

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"Документ определяет разделение медицинской помощи на четыре уровня и устанавливает перечень навыков и интервенций, которые используются военнослужащими для оказания помощи пострадавшим", – пишет Минобороны.

Также в тексте есть список лекарственных средств, применяемых для оказания помощи пострадавшим.

Руководитель Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова отметила, что этим документом "установлен базовый нормативный фундамент", на котором ведомство будет строить современную и эффективную систему для сохранения жизни и здоровья военных на фронте.

"Объемы предоставления медицинской помощи позволят нам разработать единые четкие стандарты подготовки и типовые учебные программы по тактической медицине", – отметила чиновница.

В марте аудит Минобороны обнаружил 30 000 качественных турникетов, хранившихся почти год на складах воинской части подчинения Командование медицинских сил.

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