Минобороны нашло 30 000 качественных турникетов США на складах Командования медсил

После проведения аудита турникеты начали выдавать – и почти треть из них уже у военных, заявили в МО

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Аудит Министерства обороны обнаружил на складах Командование медицинских сил 30 000 турникетов, хранившихся почти год. Часть из них уже даны военнослужащим, сообщило оборонное ведомство.

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Почти 30 000 новых качественных турникетов SOF производства США обнаружили в Житомирской области в хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил, заявляет Минобороны.

По данным ведомства, турникеты были получены еще в апреле 2023 года, но только спустя шесть месяцев военная часть выдала первые из них защитникам – всего 458 штук.

О результатах аудита было сообщено главе Минобороны Рустему Умерову.

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После проведения проверки чиновники начали выдавать турникеты, сейчас почти треть из них уже в военных.

Также была инициирована выдача другого медицинского имущества: индивидуальные аптечки и рюкзаки для боевых медиков, которые в большом количестве долго хранились на складах.

"Задача внутреннего аудита Минобороны – не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса. Из-за более эффективного планирования, усиленной подотчетности, солидарности на всех уровнях принятия решений", — отметил замминистра обороны Юрий Джигир.

19 ноября 2023 года по представлению министра обороны президент Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Им стал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

22 февраля МО сообщило, что Силы обороны уже получили десятки бронетранспортеров M113, оборудованных для эвакуации раненых с поля боя.

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