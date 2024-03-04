Минобороны нашло 30 000 качественных турникетов США на складах Командования медсил
Аудит Министерства обороны обнаружил на складах Командование медицинских сил 30 000 турникетов, хранившихся почти год. Часть из них уже даны военнослужащим, сообщило оборонное ведомство.
Почти 30 000 новых качественных турникетов SOF производства США обнаружили в Житомирской области в хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил, заявляет Минобороны.
По данным ведомства, турникеты были получены еще в апреле 2023 года, но только спустя шесть месяцев военная часть выдала первые из них защитникам – всего 458 штук.
О результатах аудита было сообщено главе Минобороны Рустему Умерову.
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После проведения проверки чиновники начали выдавать турникеты, сейчас почти треть из них уже в военных.
Также была инициирована выдача другого медицинского имущества: индивидуальные аптечки и рюкзаки для боевых медиков, которые в большом количестве долго хранились на складах.
"Задача внутреннего аудита Минобороны – не просто выявлять случаи злоупотреблений и реагировать на них, но и предотвращать неэффективное использование военного ресурса. Из-за более эффективного планирования, усиленной подотчетности, солидарности на всех уровнях принятия решений", — отметил замминистра обороны Юрий Джигир.
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