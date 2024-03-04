Міноборони знайшло 30 000 якісних турнікетів США на складах Командування медичних сил

Після проведення аудиту турнікети почали видавати – і майже третина з них вже у військових, заявили у МО

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Аудит Міністерства оборони виявив 30 000 турнікетів, котрі зберігалися майже рік на складах військової частини підпорядкування Командування медичних сил. Частину з них вже видали військовослужбовцям, повідомило оборонне відомство.

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Майже 30 000 нових якісних турнікетів SOF виробництва США виявили на Житомирщині у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил, заявляє Міноборони.

За даними відомства, турнікети було отримано ще у квітні 2023 року, але лише через шість місяців військова частина видала перші з них захисникам – всього 458 штук.

Про результати аудиту було повідомлено очільника Міноборони Рустема Умєрова.

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Після проведення перевірки посадовці почали видавати турнікети, наразі майже третина з них уже у військових.

Також було ініційовано видавання іншого медичного майна: індивідуальних аптечок та рюкзаків для бойових медиків, які у великій кількості тривалий час зберігалися на складах.

"Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень", — зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

19 листопада 2023 року за поданням міністра оборони президент Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Ним став генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

22 лютого МО повідомило, що Сили оборони вже отримали десятки бронетранспортерів M113, обладнаних для евакуації поранених з поля бою.

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