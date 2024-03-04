Міноборони знайшло 30 000 якісних турнікетів США на складах Командування медичних сил
Аудит Міністерства оборони виявив 30 000 турнікетів, котрі зберігалися майже рік на складах військової частини підпорядкування Командування медичних сил. Частину з них вже видали військовослужбовцям, повідомило оборонне відомство.
Майже 30 000 нових якісних турнікетів SOF виробництва США виявили на Житомирщині у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил, заявляє Міноборони.
За даними відомства, турнікети було отримано ще у квітні 2023 року, але лише через шість місяців військова частина видала перші з них захисникам – всього 458 штук.
Про результати аудиту було повідомлено очільника Міноборони Рустема Умєрова.
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Після проведення перевірки посадовці почали видавати турнікети, наразі майже третина з них уже у військових.
Також було ініційовано видавання іншого медичного майна: індивідуальних аптечок та рюкзаків для бойових медиків, які у великій кількості тривалий час зберігалися на складах.
"Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень", — зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
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