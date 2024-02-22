Сили оборони отримали десятки бронетранспортерів M113 для евакуації поранених – фото

Міністр оборони зазначив, що кілька сотень таких БТР очікується "найближчим часом"

Фото: Міноборони

Сили оборони вже отримали десятки бронетранспортерів M113, обладнаних для евакуації поранених з поля бою, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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"Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом. Вдячний партнерам за підтримку у війні", – зазначив він.

У Міноборони зазначили, що техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, через це в умовах бездоріжжя саме вона необхідна війську найбільше.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

ДОВІДКА. M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.



Україна вже отримувала M113 від M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.Україна вже отримувала M113 від США Литви та Австралії

На LIGA.net є великий репортаж про маршрут в евакуаційній автівці з лінії фронту у стабілізаційний пункт.

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