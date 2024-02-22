Силы обороны получили десятки бронетранспортеров M113 для эвакуации раненых: фото

Министр обороны отметил, что несколько сотен таких БТР ожидается "в ближайшее время"

Фото: Минобороны

Силы обороны уже получили десятки бронетранспортеров M113, оборудованных для эвакуации раненых с поля боя, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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"Десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время. Благодарен партнерам за поддержку в войне", – отметил он.

В Минобороны отметили, что техника на гусеничном ходу имеет значительно более высокую проходимость, поэтому в условиях бездорожья именно она необходима армии больше всего.

Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7 мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и является основой нескольких десятков специализированных машин.



Украина уже получала M113 от Литвы и Австралии. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7 мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и является основой нескольких десятков специализированных машин.Украина уже получала M113 от США

На LIGA.net есть большой репортаж о маршруте в эвакуационном автомобиле с линии фронта в стабилизационный пункт.

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