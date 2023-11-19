Зеленський призначив Анатолія Казмірчука командувачем медичних сил ЗСУ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Замість Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука, начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

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Призначення проведено за поданням міністра оборони Рустема Умерова.

"Завдання очевидне – і про це неодноразово йшлося у суспільстві, зокрема, у спільноті наших бойових медиків, – потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості у постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками у тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони", – написав президент.

Міністр оборони у Facebook пояснив, чому подав подання на призначення нового командувача медичних сил.

"Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та усіх, хто допомагає... Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів".

За його словами, необхідна "цифровізація процесів та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки".

Ще одним завданням є підняття системи навчання тактичній медицині до стандартів НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням.

Також необхідно забезпечити передачу досвіду між тактичним та стратегічним рівнем "з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих", вважає міністр.

3 листопада Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій.

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