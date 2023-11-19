Зеленский назначил Анатолия Казмирчука командующим Медицинскими силами ВСУ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Вместо Татьяны Остащенко новым командующим назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве.

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Назначение проведено по представлению министра обороны Рустема Умерова.

"Задача очевидна – и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности, в сообществе наших боевых медиков, – нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов. От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен во все силы обороны", – написал президент.

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